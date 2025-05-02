Майский снегопад устроил «праздник»

Масштабные отключения электричества, поваленные деревья и пробки — на столичный регион обрушился снегопад. По данным синоптиков, такого не было с 1909 года. За сутки выпало около половины месячной нормы осадков. А в отдельных районах Москвы высота снежного покрова выросла до 10 см.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Больше всего пострадали северные и северно-западные округа. Жители этих районов жалуются на перебои с электричеством и проблемы со связью:

«Деревня Сокольники, Истринский городской округ. С полдвенадцатого нет электричества. Деревня вся замерзает. Дозвониться по телефону куда-либо и понять, когда будет электричество, просто невозможно. Это, конечно, ужас». «Вчера в нашем СНТ в обед начался сильный дождь, который ближе к вечеру превратился в мокрый снегопад. Где-то в 12 ночи первый раз отключилось электричество, потом оно отключалось раза четыре. Утром проснулись: пришла зима, и света нет. Пошли, по улицам походили: много поваленных деревьев, дачники не могут выехать из СНТ, потому что снега насыпало 20-25 см. Надеемся, что сегодня все это растает. Обещают до +10 и солнце. В "Россети" не дозвониться, там сразу идут гудки. Повезло нам сегодня с выходными». «С утра проснулся, в доме электричества нет. Выглядываю на улицу: у меня во дворе такой хороший-хороший слой мокрого снега лежит, плюс он еще дальше падает. В общем, хорошо, что в кофеварке еще с вчера хоть холодный кофе оставался, попил, вышел. Выхожу из дома, буквально 100 метров от дома поперек дороги лежит упавшее дерево, благо, что небольшое. От него еще, именно со столба, сорваны провода. Никакой техники в помине не было. Дошел до железнодорожной станции "Щукинская", там точно так же электричества нет, касса не работает, терминалы не работают, ж/д переезды все, начиная от Хотьково до Софрино, они все отключились. Не работают ни светофоры, ни шлагбаумы, ничего вообще. Электрички ходят с опозданиями».

Как рассказал губернатор Андрей Воробьев, без электричества остались свыше 26 тыс. человек. Он также отметил, что над устранением последствий непогоды работают свыше 200 аварийных бригад. Они расчищают авто и железные дороги: «Большое количество поваленных деревьев как на автомагистралях, железнодорожных путях, пострадали линии электропередач, а значит, обесточены котельные. Особенно заметны аварии на севере Подмосковья: Талдом, Дмитров, Сергиев Посад, и еще ряд территорий, которые нуждаются в особом внимании.

Аварийные бригады с ночи работают для того, чтобы ликвидировать последствия аварии, восстановить дорожное и железнодорожное сообщение, и, конечно, электричество. Поэтому наша задача максимально быстро, в короткие сроки мобилизовать все аварийные бригады, что мы и делаем сейчас, для того, чтобы восстановить и тепло, и электричество, и транспорт, движение».

Синоптик Анатолий Цыганков рассказал “Ъ FM”, что москвичам и жителям Подмосковья не стоит ожидать жаркой погоды на майские праздники: «Прошел очень активный циклон с большим контрастом температур. 2 мая он уже находится в районе Иваново, Ярославля, но атмосферные фронты в восточной части Москвы еще влияют. За 1 мая выпало 24 мм осадков, и за ночь 14 мм, и того 38 мм осадков за сутки. Предыдущий максимум составил 20,6 мм, это было в 1909 году. То есть мы в полтора раза превысили рекорд для этого дня, для 1 мая. Потихоньку циклон уходит. В течение дня пройдет небольшой дождь, в основном на востоке. Ветер северный, северо-западный, порывистый, до 15 м/с, температура +7…+9. Ночь будет переменная, преимущественно без осадков, холодная, 0…+2 градуса, по области заморозки от -2 до -5 местами».

На Савеловском направлении Московской железной дороги также наблюдаются затруднения в движении поездов. Об этом информирует официальный Telegram-канал МЖД. Для организации перевозки пассажиров на данном участке будут задействованы автобусные маршруты.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Александр Рассохин, Андрей Дубков