Дом Рожнова в Екатеринбурге не стали признавать объектом культурного наследия

Управление государственной охраны ОКН в Свердловской области отказалось признавать дом И. Ф. Рожнова (пер. Почтовый, 9 / ул. Пушкина, 21) объектом культурного наследия. Соответствующее решение опубликовано на сайте ведомства.

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«Отказать во включении объекта в перечень выявленных объектов культурного наследия Свердловской области»,— указано в приказе за подписью начальника управления Евгения Рябинина.

Документ был опубликован 30 апреля, он вступает в силу с 1 мая. Заявление о признании здания объектом подал А. Л. Путилов. Здание было построено в середине XIX века.

Напомним, особняк находился в муниципальной собственности, но был продан в феврале на аукционе. Победителем стала компания «Инокс», принадлежащая Русской медной компании (РМК), итоговая стоимость здания составила 59 млн руб.

Анна Капустина