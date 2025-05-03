На территории Новороссийска отменили сигнал атаки БПЛА

На территории Новороссийска отменили сигнал атаки беспилотников. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города Андрей Кравченко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Росморречфлота Фото: пресс-служба Росморречфлота

В Новороссийске в 01:50 мск объявили о ракетной опасности. В 02:13 мск прозвучал сигнал атаки БПЛА и БЭК. За ночь в городе были повреждены три многоквартирных дома. Пострадали четыре человека: двое взрослых и двое детей. Кроме того, обломки беспилотников повредили три резервуара на зерновом терминале.

Всего российские системы ПВО перехватили 170 украинских беспилотников, 11 ракет различного типа, а Черноморский флот уничтожил 14 безэкипажных катеров. Наибольшее количество дронов — 96 единиц — было сбито над территорией Республики Крым.

Алина Зорина