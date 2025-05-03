На терминале КСК в Новороссийске потушили пожар после атаки БПЛА

После массированной атаки беспилотных летательных аппаратов на Новороссийскую военно-морскую базу, юго-восточную часть порта и сам город на территории зернового терминала КСК потушили возгорание. Также проводятся мероприятия по ликвидации последствий падения фрагментов сбитых дронов, сообщает пресс-служба ГК «Дело».

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Пострадавших в результате инцидента на территории зернового терминала КСК нет. Терминалы, входящие в структуру «ДелоПортс», продолжают функционировать согласно внутренним регламентам и указаниям соответствующих государственных органов.

«Сотрудники терминалов во время атаки сработали слаженно и профессионально. У многих офицерское прошлое, и действовали они по-военному четко и быстро, проявили выдержку и мужество», — рассказал председатель Совета директоров ГК «Дело» Сергей Шишкарев.

Минувшей ночью украинские беспилотники атаковали Черноморское побережье Краснодарского края. Наиболее серьезные последствия зафиксированы в Новороссийске. В результате атаки повреждены три многоквартирных жилых дома. По предварительным данным, пострадали четыре человека — двое взрослых и два ребенка.

Всего за прошедшую ночь российские системы ПВО перехватили 170 украинских беспилотников, 11 ракет различного типа, а Черноморский флот уничтожил 14 безэкипажных катеров. Наибольшее количество дронов — 96 единиц — было сбито над территорией Республики Крым.

Алина Зорина