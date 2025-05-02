В Москве и Петербурге подожгли двери квартир, где проживали иноагенты Оксимирон и Лигалайз

В Санкт-Петербурге и Москве были подожжены двери квартир, где проживали рэперы Оксимирон (Мирон Федоров) и Лигалайз (Андрей Меньшиков) (признаны иноагентами). У дверей оставлены надписи, в которых ответственность за поджоги берет на себя некий Пианист.

Дверь на Социалистической улице в Петербурге была подожжена 1 мая. Рядом с дверью была оставлена надпись: «Привет Педо-окси от Пианиста». Петербургская полиция возбудила уголовное дело. Нанесенный квартире ущерб оценили в 20 тыс. руб. Ранее в этой квартире, как сообщает «Фонтанка.ру», проживал Оксимирон (признан в РФ иноагентом).

В ночь на 2 мая, по данным «Пятого канала», в Москве была подожжена дверь другого российского рэпера — Лигалайза (признан иноагентом). Рядом также оставлена надпись: «Привет врагу и предателю Андрею от Пианиста». В послании нарисован скрипичный ключ.

Личность Пианиста устанавливается. Петербургская полиция занимается розыском поджигателя.

Екатерина Отрашкевич