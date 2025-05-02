Politico: в Белом доме нет согласия по итогам сделки по минералам с Украиной

Сделка США с Украиной по редкоземельным металлам стала крупным событием, но в Белом доме нет консенсуса по поводу дальнейших действий. Об этом пишет Politico со ссылкой на двух источников, знакомых с обсуждениями.

Один из источников предполагает, что вскоре президент США Дональд Трамп может ужесточить санкции в отношении России. Так он сможет «подтолкнуть» Кремль к подписанию соглашения. Однако источник не уверен, что господин Трамп захочет ужесточать санкционный режим.

Другой источник предполагает, что сделка по минералам продемонстрирует России готовность США к долгосрочному участию в мирном урегулировании конфликта. По его словам, Штаты имеют интерес к экономическому будущему Украины.

Сделку по минералам президенты Украины и США Владимир Зеленский и Дональд Трамп подписали 30 апреля. Соглашение предполагает контроль украинских ресурсов, в том числе нефти и газа, через спецфонд. Он будет управляться Украиной и США в равных долях, ни одна из сторон не будет иметь преимущественного права голоса.

Подробнее о трудностях в подписании сделки — в материале «Вредные ископаемые».

Екатерина Отрашкевич