«Поезда Дружбы» отправятся с Витебского вокзала в Минск на майские праздники

Пассажирский поезд № 249/250 («Поезд Дружбы») на майские праздники вновь отправится из Санкт-Петербурга в столицу Республики Беларусь — город Минск. Отправление от Витебского вокзала состоится в 20:45 субботы, 3 мая, сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

Еще один поезд сообщением Санкт-Петербург — Минск запланирован на 8 мая. В обратную сторону состав, в свою очередь, двинется 4 и 9 мая в 20:05 мск.

Как уточнили в ОЖД, в пути следования предусмотрены остановки на станциях Сольцы, Дно, Дедовичи, Локня, Новосокольники, Невель на территории РФ, а также на станциях Витебск, Орша, Толочин, Крупки, Борисов, Жодино, Смолевичи Белорусских железных дорог.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что за время весенних школьных каникул «Поезд Дружбы» перевез по маршруту Петербург — Минск в общей сложности 2195 пассажиров.

Андрей Цедрик