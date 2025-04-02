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«Поезд Дружбы» Петербург — Минск перевез 2,2 тыс. пассажиров за весенние каникулы

За время весенних школьных каникул «Поезд Дружбы» перевез в общей сложности 2195 пассажиров по маршруту Санкт-Петербурга — Минск. Такие цифры назвали в пресс-службе Октябрьской железной дороги.

Фото: Пресс-служба ОЖД

Фото: Пресс-служба ОЖД

В направлении столицы Республики Беларусь рейсом 21 и 28 марта было перевезено 1383 пассажира. В обратном направлении 22 и 29 марта — 812 пассажиров, подсчитали в ОЖД.

Напомним, что за период новогодних праздников «Поезд Дружбы» между Петербургом и Минском перевез 3,5 тыс. пассажиров.

Андрей Цедрик

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