«Поезд Дружбы» Петербург — Минск перевез 2,2 тыс. пассажиров за весенние каникулы

За время весенних школьных каникул «Поезд Дружбы» перевез в общей сложности 2195 пассажиров по маршруту Санкт-Петербурга — Минск. Такие цифры назвали в пресс-службе Октябрьской железной дороги.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ОЖД Фото: Пресс-служба ОЖД

В направлении столицы Республики Беларусь рейсом 21 и 28 марта было перевезено 1383 пассажира. В обратном направлении 22 и 29 марта — 812 пассажиров, подсчитали в ОЖД.

Напомним, что за период новогодних праздников «Поезд Дружбы» между Петербургом и Минском перевез 3,5 тыс. пассажиров.

Андрей Цедрик