Умер академик РАН Святослав Медведев
Ведущий исследователь мозга, бывший глава Института мозга человека РАН, академик Святослав Медведев умер 2 мая. Ему было 75 лет.
Фото: РАН
«Большая беда: скончался наш друг и коллега, большой ученый — Святослав Всеволодович Медведев»,— сообщила «РИА Новости» академик Российского авторского общества Татьяна Черниговская.
Святослав Медведев родился 1 июля 1949 года в Ленинграде. Он был сыном нейрофизиолога Натальи Бехтеревой. С 1991 по 2017 год возглавлял Институт мозга человека РАН, где создал первую в России лабораторию позитронно-эмиссионной томографии.