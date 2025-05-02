Полиция задержала подозреваемого в поджоге квартиры на проспекте Энтузиастов, д. 28, корп. 3. Происшествие случилось в начале седьмого утра 1 мая. В правоохранительные органы обратилась женщина, рассказавшая, что дверь ее квартиры подожгли, а выход заблокировали.

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Как сообщили в региональном ГУ МВД, на место, помимо спасателей, прибыли сотрудники полиции, которые задержали 32-летнего местного жителя. По предварительным данным, мужчина облил ацетоном и поджег дверь в квартиру, при этом мотивы своего поступка он объяснить не смог. В результате пожара выгорело около 6 кв. м в общем коридоре.

От отравления продуктами горения пострадали двое жильцов соседней квартиры: 51-летний мужчина и 84-летняя женщина. Пострадавших госпитализировали в тяжелом состоянии.

Задержанный был доставлен в отдел полиции, где в отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности). В настоящий момент ведется расследование, уточнили в полиции.

Ранее «Ъ-СПб» писал о задержании предполагаемой поджигательницы цветочного магазина в деревне Энколово во Всеволожском районе Ленинградской области.

Андрей Цедрик