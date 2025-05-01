Цветочный магазин в деревне под Петербургом пытались поджечь в ночь на 1 мая

Полиция задержала предполагаемую поджигательницу цветочного магазина в деревне Энколово во Всеволожском районе Ленинградской области. Неладное заметил местный житель, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Очевидец обратился к правоохранителям в 23:56. Он заявил, что задержал женщину, которая подожгла цветочный магазин на Шоссейной улице. В результате происшествия обгорела внешняя облицовка входа в торговое помещение.

Полиция выяснила, что житель Ленобласти остановил 33-летнюю женщину без определенного места жительства и занятий. Ее доставили в отдел для разбирательства.

Прежде «Ъ-СПб» писал, что посетитель ПВЗ в Петербурге поджег стеллажи с товарами на 100 тыс. рублей и скрылся.

Татьяна Титаева