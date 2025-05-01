Пожар в доме на проспекте Энтузиастов стал причиной госпитализации двух человек

Двое жителей Санкт-Петербурга попали в больницу в результате пожара в доме 28, корпус 3 по проспекту Энтузиастов. Возгорание потушили почти за час, сообщили в ГУ МЧС по городу.

На пульт дежурного вызов по происшествию поступил 1 мая в 6:00. В Красногвардейском районе на лестничной клетке девятиэтажного дома возник огонь. Площадь пожара на восьмом этаже составила шесть кв. метров.

Из опасной зоны пришлось вывести 14 человек. Спустя час 17 специалистов ликвидировали возгорание. Среди пострадавших мужчина и женщина.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что два человека пострадали в результате квартирного пожара на Долгоозерной улице.

Татьяна Титаева