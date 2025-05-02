Вэнс: Трамп не рассматривает увольнение главы Пентагона Хегсета

Вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью телеканалу Fox News заявил, что президент Дональд Трамп не рассматривает увольнение Пита Хегсета с должности главы Пентагона. В отношении господина Хегсета продолжается расследование об утечке данных о военных планах в мессенджере Signal.

«Пит Хегсет в безопасности. И я думаю, что члены кабинета (Дональда Трампа — “Ъ”) отлично справляются со своей работой, особенно Пит»,— сказал господин Вэнс.

В марте главный редактор журнала The Atlantic Джеффри Голдберг рассказал о том, как советник президента США Майк Уолц случайно добавил его в секретный чат Signal, в котором обсуждалось планируемое нападение на йеменских хуситов. Тогда Пит Хегсет отправку военных планов отрицал. Ответственность за утечку взял на себя господин Уолц. 1 мая стало известно о его отставке.

Позже газета The New York Times опубликовала информацию о еще одном личном чате в Signal — в нем состояли жена и брат Пита Хегсета. В нем он также поделился засекреченными военными планами об атаке по Йемену.

Сейчас в Пентагоне пытаются выяснить, кто взял данные из правительственной системы, предназначенной для хранения особо секретной информации, и «поместил ее в приложение Signal Хегсета», так как быстро скопировать и вставить материал из системы в чат мессенджера невозможно.

Подробнее — в материале «Ъ» «Глава Пентагона вновь попал в Сигналгейт».