В Алешках продолжают вывозить тела погибших после удара ВСУ

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что в Алешках еще не закончилась эвакуация тел погибших горожан. Над местом атаки до сих пор кружат FPV-дроны армии Украины, которые не дают спасателям подойти к месту происшествия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Владимира Сальдо Фото: Telegram-канал Владимира Сальдо

«Под непрекращающимся риском работают медики, сотрудники МЧС. Погибших и тяжелораненых выносят буквально под прицелом. Каждый выезд — на грани»,— написал господин Сальдо в своем Telegram-канале.

Сегодня, 1 мая, вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью беспилотников нанесли удар по рынку в Алешках. Днем господин Сальдо сообщал, что, по предварительным данным, погибли 7 человек и более 20 пострадали. В регионе объявили траур. Было возбуждено уголовное дело по признакам теракта.