«Локомотив» повел в серии 1/2 финала play-off КХЛ против «Салавата Юлаева»

Ярославский «Локомотив» на выезде обыграл уфимский «Салават Юлаев» — 4:2 — в третьем матче 1/2 финала play-off «Фонбет» Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и вышел вперед в серии до четырех побед — 2:1.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мартин Гернат («Локомотив»), Артем Пименов («Салават Юлаев») и вратарь Даниил Исаев («Локомотив») в матче 1/2 финала play-off КХЛ в Уфе

Фото: Светлана Абуянчикова / РИА Новости Мартин Гернат («Локомотив»), Артем Пименов («Салават Юлаев») и вратарь Даниил Исаев («Локомотив») в матче 1/2 финала play-off КХЛ в Уфе

Фото: Светлана Абуянчикова / РИА Новости

У «Локомотива» отличились Алексей Береглазов (7-я минута), Никита Кирьянов (33), Александр Радулов (40) и Максим Березкин (59). В составе «Салавата Юлаева» отметились Владислав Ефремов (24) и Александр Хмелевский (54).

Четвертый матч серии пройдет 3 мая в Уфе.

Таисия Орлова