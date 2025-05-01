Уолц: стороны конфликта на Украине «все ближе и ближе» к заключению мира

Помощник президента США по нацбезопасности Майк Уолц заявил о продвижении в процессе урегулирования на Украине. По мнению господина Уолца, стороны «все ближе и ближе» к заключению мирного соглашения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Помощник президента США по нацбезопасности Майк Уолц

Фото: Nathan Howard / Reuters Помощник президента США по нацбезопасности Майк Уолц

Фото: Nathan Howard / Reuters

«Обе стороны должны стремиться к миру. Обе стороны должны стремиться остановить бои. И мы считаем, что сделка по-прежнему возможна»,— сказал помощник американского президента в эфире Fox News. Он добавил, что Россия должна сесть за стол переговоров.

По словам спецпосланника президента США по Украине Кита Келлога, Вашингтон представил Киеву 22 конкретных условия для урегулирования конфликта. Господин Келлог заявил, что Украина согласна на них, в том числе на территориальные требования России. 29 апреля министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия выступает за начало прямых переговоров с Украиной без предварительных условий.

О позиции США — в публикации «Ъ» «Ему твердят, и он твердеет».