Президент ОАЭ поздравил Владимира Путина с наступающим Днем Победы

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Зайдом Аль Нахайяном. В ходе беседы господин Аль Нахайян поздравил господина Путина и российский народ с предстоящим 80-летием Победы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин и президент ОАЭ Мухаммед бен Зайд Аль Нахайян

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Владимир Путин и президент ОАЭ Мухаммед бен Зайд Аль Нахайян

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Главы государств отметили достигнутый уровень российско-эмиратских отношений. «Столь тесное сотрудничество позволяет вести диалог даже по весьма чувствительным международным вопросам»,— отмечается в заявлении пресс-службы Кремля.

Российский президент высоко оценил содействие ОАЭ в организации обменов пленными между РФ и Украиной. В Кремле отмечают, что 246 российских военнослужащих вернулись 19 апреля в Россию благодаря усилиям эмиратской стороны.

Вчера, 30 апреля, Владимир Путин провел встречу с вице-премьером ОАЭ Сейфом бен Зайдом Аль Нахайяном. Президент России подчеркнул, что Россию и ОАЭ связывают дружеские отношения. Владимир Путин встречался с президентом ОАЭ в октябре 2024 года. Стороны обсудили нынешнее состояние и перспективы развития российско-эмиратского сотрудничества.