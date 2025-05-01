Маск назвал ложью статью WSJ о поиске ему замены на посту гендиректора Tesla
Американский бизнесмен Илон Маск прокомментировал статью The Wall Street Journal (WSJ) о том, что компания Tesla ищет ему замену на посту гендиректора. Господин Маск назвал эту информацию заведомо ложной. Сама компания также не подтвердила сведения WSJ.
Фото: Vincent Alban / File Photo / Reuters
«Это грубейшее нарушение этики, что WSJ опубликовал заведомо ложную статью и не включил в нее однозначное опровержение от совета директоров Tesla!» — написал господин Маск в своем аккаунте в социальной сети X. Он добавил, что WSJ «дискредитирует журналистику».
В Tesla также назвали публикацию «ошибочной». «Это абсолютная ложь (и это было сообщено СМИ до публикации отчета). Гендиректор Tesla — Илон Маск, и совет директоров полностью уверен в его способности продолжать реализацию плана роста (компании.— "Ъ")»,— сказано в заявлении председателя Tesla Робин Денхолм.
WSJ в своей публикации ссылалась на неназванные источники. По их словам, руководство Tesla около месяца назад задумалось о поиске преемника Илона Маска. Это решение якобы приняли после падения акций компании и из-за раздражения некоторых инвесторов по поводу сосредоточенности господина Маска на работе в Белом доме. С января он по указу президента Дональда Трампа возглавляет Департамент эффективности госуправления (DOGE).
О планах миллиардера — в материале «Ъ» «Илон Маск сократит самого себя».