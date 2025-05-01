Маск назвал ложью статью WSJ о поиске ему замены на посту гендиректора Tesla

Американский бизнесмен Илон Маск прокомментировал статью The Wall Street Journal (WSJ) о том, что компания Tesla ищет ему замену на посту гендиректора. Господин Маск назвал эту информацию заведомо ложной. Сама компания также не подтвердила сведения WSJ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Vincent Alban / File Photo / Reuters Фото: Vincent Alban / File Photo / Reuters

«Это грубейшее нарушение этики, что WSJ опубликовал заведомо ложную статью и не включил в нее однозначное опровержение от совета директоров Tesla!» — написал господин Маск в своем аккаунте в социальной сети X. Он добавил, что WSJ «дискредитирует журналистику».

В Tesla также назвали публикацию «ошибочной». «Это абсолютная ложь (и это было сообщено СМИ до публикации отчета). Гендиректор Tesla — Илон Маск, и совет директоров полностью уверен в его способности продолжать реализацию плана роста (компании.— "Ъ")»,— сказано в заявлении председателя Tesla Робин Денхолм.

WSJ в своей публикации ссылалась на неназванные источники. По их словам, руководство Tesla около месяца назад задумалось о поиске преемника Илона Маска. Это решение якобы приняли после падения акций компании и из-за раздражения некоторых инвесторов по поводу сосредоточенности господина Маска на работе в Белом доме. С января он по указу президента Дональда Трампа возглавляет Департамент эффективности госуправления (DOGE).

О планах миллиардера — в материале «Ъ» «Илон Маск сократит самого себя».