Уиткофф остался впечатлен Московским Кремлем

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что впечатлен Московским Кремлем. В пятницу, 25 апреля, состоялась четвертая встреча господина Уиткоффа с президентом России Владимиром Путиным в Москве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Стив Уиткофф

Фото: Sputnik / Kristina Kormilitsyna / Reuters, Sputnik / Kristina Kormilitsyna / Pool / Reuters Стив Уиткофф

Фото: Sputnik / Kristina Kormilitsyna / Reuters, Sputnik / Kristina Kormilitsyna / Pool / Reuters

«Я посетил Кремль. Это место впечатляет! Я был в какой-то степени восхищен моментом. Я от имени США пытаюсь добиться заключения мирного договора. Важность этого поражает»,— рассказал господин Уиткофф в эфире радиостанции WABC.

Спецпосланник Белого дома убежден, что российский лидер впервые за последние десятилетия видит возможность пересмотра отношений Москвы и Вашингтона. «Я встречался с ним (Владимиром Путиным.— "Ъ") четыре раза, и ни одна из встреч не длилась менее трех часов»,— добавил Стив Уиткофф.

После прошедших 25 апреля переговоров помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что во время трехчасовой беседы господа Путин и Уиткофф, в частности, обсуждали возобновление прямых переговоров России и Украины. По его словам, встреча сблизила позиции Москвы и Вашингтона.