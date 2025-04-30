«Трактор» увеличил отрыв от «Динамо» в полуфинальной серии Кубка Гагарина

Челябинский «Трактор» на своем льду обыграл московское «Динамо» — 3:2 — во втором матче полуфинала play-off «Фонбет» Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и нарастил преимущество в серии до четырех побед — 2:0.

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В составе челябинцев отличились Александр Кадейкин (2-я минута), Артем Блажиевский (17) и Семен Дер-Аргучинцев (42). У москвичей шайбы забросили Никита Гусев (6) и Артем Ильенко (23).

Третий матч серии пройдет 2 мая в Москве.

Таисия Орлова