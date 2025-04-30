Крупный поселок Пермского округа возглавил бывший пермский чиновник

Как стало известно «Ъ-Прикамье», сменился руководитель Кондратовского территориального управления администрации Пермского муниципального округа. С 1 мая им станет Олег Белоусов, бывший первый замначальника департамента ЖКХ Перми. Сегодня пермские СМИ сообщили об его уходе из департамента.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

По данным «Ъ-Прикамье», прежний руководитель поселка Елена Тетерина уволилась по собственному желанию в связи с трудоустройством на новое место работы. Переход господина Белоусова можно рассматривать как очередное усиление администрации Пермского округа кадрами из администрации города – ранее в местную мэрию вслед за бывшим первым замглавы Перми Ольгой Андриановой, ставшей главой округа, перешло несколько городских чиновников.

Кондратово считается крупным населенным пунктом округа, по состоянию на начало 2025 года здесь проживало 11, 4 тыс. человек.

Господин Белоусов сам является жителем поселка. Кроме того, до работы в ДЖКХ он возглавлял Кондратовскую тепловую станцию.