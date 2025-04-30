Путин рассказал о воюющих на стороне России на СВО французах

Президент Владимир Путин сказал, что некоторые граждане Франции участвуют в военной операции на стороне российской армии. По его словам, французы назвали свое подразделение «Нормандия—Неман».

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Фото: пресс-служба президента РФ Владимир Путин

Фото: пресс-служба президента РФ

«И сегодня некоторые граждане Французской республики вместе с нашими бойцами в зоне специальной военной операции воют плечом к плечу. И назвали свое подразделение тоже, как их деды и прадеды, "Нормандия—Неман»,— сообщил Владимир Путин на просветительском марафоне для школьников «Знание. Первые» (цитата по «РИА Новости»).

Как добавил президент, во Франции всегда были люди, которые «разделяли и сегодня разделяют наши принципы, ценности». Отдельно он сказал, что в целом в Европе много людей, которые поддерживают Россию.