В Казани состоялось всероссийское антитеррористическое учение
В Казани прошло всероссийское антитеррористическое учение. Об этом сообщает пресс-служба Управления образования Казани.
В Казани состоялось всероссийское антитеррористическое учение
Фото: Пресс-служба Управления образования Казани
Проводимое мероприятие было направлено на отработку действий сотрудников охраны, преподавательского состава и учащихся в случае угрозы или совершения террористического акта.
Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов отметил, что основные задачи учения — это формирование психологической готовности к действиям в чрезвычайной ситуации, проверка надежности систем оповещения, включая способы без использования громкоговорителей, а также отработка взаимодействия с экстренными службами и антитеррористическими комиссиями.
Учение проведено при участии Минпросвещения России совместно с МЧС России, МВД России, Росгвардией и Рособрнадзором с учетом рекомендаций Национального антитеррористического комитета.