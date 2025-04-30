Эрдоган заявил о возможных провокациях при урегулировании конфликта на Украине

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что конфликт на Украине может закончиться только справедливым и долговечным миром. Он предостерег от влияния извне и заявил, что периоды мирного урегулирования уязвимы для провокаций и вмешательств.

«Поэтому, не давая возможности тем, кто хочет отравить этот процесс, и Россия, и Украина должны искренне говорить о мире — этой войне пора закончиться»,— сказал он (цитата по Hurriyet).

Господин Эрдоган добавил, что «в этой войне проиграли все». Он назвал эти военные действия очень весомыми для глобальной безопасности. Президент также заявил, что Турция будет продолжать вносить вклад в мир и поддерживать процесс урегулирования конфликта.

28 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия ждет от Украины сигнала о готовности возобновить прямые переговоры друг с другом. 26 апреля президент Владимир Путин заявил, что Россия готова к переговорам с Украиной без предварительных условий.

О развитии ситуации — в материале «Ъ» «Ему твердят, и он твердеет».