Эрдоган поддержал Трампа в попытках урегулировать конфликт на Украине

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что поддерживает с американским коллегой Дональдом Трампом «телефонную дипломатию» и при первой возможности проведет с ним встречу. Господин Эрдоган высказался в поддержку видения американского президента по поводу урегулирования конфликта на Украине.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Мы — два лидера, которые верят, что смогут преодолеть вопросы, которые в разных кругах рассматриваются как риски, с помощью диалога и дипломатии»,— сказал турецкий президент журналистам (цитата по Haberturk). Он считает, что инициированное Россией майское перемирие может привести к постоянному прекращению огня на Украине. Президент Турции пообещал внести свой вклад в достижение мира.

Предложения США по российско-украинскому урегулированию включают признание Крыма частью РФ де-юре, а Луганск, Запорожье, Донецк и Херсон — российской территорией де-факто. Кроме того, Дональд Трамп выступил за снятие с Москвы санкций и отказ Украине в праве на членство в НАТО.

Подробнее об урегулировании конфликта — в материале «Ъ» «Ему твердят, и он твердеет».

Елизавета Шмакова