Суд оставил под стражей бывшего начальника управления автодорог «Южный Урал»

Свердловский областной суд оставил без изменения меру пресечения бывшему начальнику федерального казенного учреждения «Управление федеральных автомобильных дорог “Южный Урал”» Александру Лебедеву, обвиняемому в злоупотреблении должностными полномочиями. Он останется в СИЗО до 20 мая 2025 года, сообщает пресс-служба судов Свердловской области.

Александр Лебедев был заключен под стражу 6 апреля Ленинским районным судом Екатеринбурга. Его адвокат пытался оспорить это решение. Однако областной суд отклонил жалобу защиты.

По данным СМИ, в злоупотреблении должностными полномочиями подозревают еще двух бывших руководителей Упрдор «Южный Урал» — Дмитрия Климова и Сергея Бойко, которые также находятся под стражей. Как сообщал «Ъ-Южный Урал» источник в правоохранительных органах, уголовное дело может быть связано с работой управления в 2018-2020 годах. В этот период действующие руководители ФКУ приняли и оплатили некачественно выполненные работы подрядной организации АО «СМУ-Дондорстрой» при реконструкции участка трассы М5 «Урал», сообщил источник. Их стоимость составила 3,2 млрд руб. По предварительным подсчетам, ущерб от действий экс-руководителей ФКУ превысил 230 млн руб. Сотрудники ФСБ в апреле проводили обыски в управлении.

29 апреля стало известно о смене руководства в Упрддор «Южный Урал». В начале прошлой недели был расторгнут служебный контракт с Владимиром Муравьевым. Исполняющим обязанности руководителя стал Антон Антонов, ранее занимавший должность главного инженера ФКУ.