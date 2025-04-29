Силовики провели обыски в управлении автодорог «Южный Урал»

Сотрудники ФСБ побывали с обысками в федеральном казенном учреждении «Управление автомобильных дорог “Южный Урал”». Факт проведения следственно-оперативных действий в апреле подтверждает пресс-служба УФСБ России по Челябинской области.

По данным источника «Ъ-Южный Урал» в правоохранительных органах, оперативно-следственные мероприятия прошли в рамках расследования уголовного дела по ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Оно может быть связано с работой управления в 2018-2020 годах и исполнением госконтракта на реконструкцию участка трассы М5 «Урал» стоимостью 3,2 млрд руб. Действующие тогда руководители ФКУ, по данным источника, приняли и оплатили некачественно выполненную работу подрядной организации АО «СМУ-Дондорстрой». Экс-директор компании Георгий Голембиовский сейчас находится в СИЗО по обвинению в даче взятки сотруднику Ростехнадзора. По предварительным подсчетам, ущерб от действий экс-руководителей ФКУ превысил 230 млн руб. По данным источника в правоохранительных органах, именно некачественная реконструкция привела к тому, что в середине апреля этого года на трассе М5 образовалась пробка длиной около 100 км.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», многокилометровый затор на М-5 в горнозаводской зоне Челябинской области образовался 15-16 апреля. Причинами этого в ФКУ «Управление автодорог “Южный Урал”» назвали ремонт трассы на отрезке протяженностью около 2 км и большое количества машин. Недавно стало известно о смене руководства в управлении. В начале прошлой неделе был расторгнут служебный контракт с Владимиром Муравьевым. Исполняющим обязанности руководителя назначен Антон Антонов, ранее занимавший должность главного инженера ФКУ.