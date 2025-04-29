В управлении федеральных автодорог «Южный Урал» сменился руководитель

Сменился руководитель в федеральном казенном учреждении «Управление федеральных автомобильных дорог “Южный Урал”» (входит в структуру Росавтодора). Эту должность в статусе исполняющего обязанности занял бывший главный инженер управления Антон Антонов. Информацию об этом «Ъ-Южный Урал» подтвердили в пресс-службе управления.

С предыдущим руководителем управления Владимир Муравьев завершен служебный контракт. Он возглавлял ФКУ с 2022 года.

Антон Антонов приступил к новым обязанностям с 21 апреля. До этого он работал главным инженером ФКУ «Упрдор “Южный Урал”».