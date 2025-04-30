В Сириусе назначили нового начальника полиции

Полковник полиции Андрей Василенко стал новым начальником полиции федеральной территории Сириус. Руководителя представил личному составу заместитель министра внутренних дел РФ генерал-полковник Владимир Кубышко, сообщает пресс-служба ФТ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба федеральной территории Сириус Фото: пресс-служба федеральной территории Сириус

«Уверен, что под руководством нового начальника в Сириусе продолжится позитивная динамика в деятельности полицейских»,— подчеркнул господин Кубышко.

В ответном слове Андрей Василенко поблагодарил руководство министерства за доверие и пообещал продолжить активное сотрудничество с органами государственной власти и институтами гражданского общества.

«Ъ-Сочи» писал, что Галина Москалева покинет должность заместителя главы Сочи. До назначения госпожа Москалева работала директором департамента внутренней политики администрации Краснодарского края.

Мария Удовик