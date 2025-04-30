Более 70% россиян поддерживают введение самозапрета на азартные игры

Создание «Стопазарта» — реестра самозапрета на участие в азартных играх — поддерживает 71% россиян. Об этом свидетельствуют результаты опроса SuperJob. При этом чем ниже доход опрошенных, тем выше уровень одобрения инициативы.

47% респондентов поддерживают инициативу полностью. Еще 19% выступают только за добровольный самозапрет. 5% высказались в пользу создания подобного реестра для должников. Не одобряют инициативу 11% участников опроса. Еще 18% затруднились с ответом и предложили вместо реестра «ввести обязательную консультацию у психиатра» для азартных людей.

Среди тех, кто выступил против идеи, выше доля респондентов, которые считают себя азартными людьми (24% против 13%). Они аргументировали свою позицию тем, что «право выбора должно оставаться за человеком».

Исследование проводилось с 21 по 24 апреля. В нем приняли участие 1,6 тыс. человек.

Ввести самозапрет на азартные игры предложил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов. По его замыслу, вносить россиян в соответствующий реестр можно будет на срок от трех месяцев до пожизненного. Автоматически добавлять в реестр господин Чернышов предложил должников, а другие граждане смогут воспользоваться самозапретом по своему желанию. Федеральная налоговая служба поддержала инициативу.

Об индустрии азартных игр в России — в материале «Ъ» «Зима прошла играючи».