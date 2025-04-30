На Дону можно приобрести новый автомобиль со скидкой до 41%

В Ростовской области максимальный размер скидки на покупку нового автомобиля составляет 41%. Об этом сообщает пресс-служба Авто.ру.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

На третьем месте по максимальным скидкам на автомобили находится Самарская область со скидкой в 39%, а на первом месте — Свердловская область и 44%. Вместе с тем, самую низкую медианную скидку зафиксировали в Республике Башкортостан — 15%. В Ростовской области этот показатель составил 16%, а в Республике Татарстан — 19%.

Кроме того, аналитики сервиса изучили объявления на «Авто.ру» в первом квартале 2025 года, и определили систему скидок на самые продаваемые отечественные и иностранные автомобили. Так, на Lada Granta и Niva Travel медианная скидка составила 19%, а для Lada Vesta — на один процент больше. Среди иностранных моделей медианная скидка составила: 17% для Haval Jolion, 26% для Chery Tiggo 4 Pro и 27% для Chery Tiggo 7 Pro Max.

Мария Хоперская