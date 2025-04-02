Полеты между Россией и Абхазией возобновятся с 1 мая

Россия и Абхазия запустят авиасообщение с 1 мая, сообщил первый зампред руководителя администрации президента Сергей Кириенко. Тогда же стартует электричка из Абхазии на федеральную территорию Сириус в Сочи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Кириенко

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Сергей Кириенко

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«У нас было по поручению президента принято решение о развертывании авиасообщения. С 1 мая полноценное авиасообщение в аэропорт Сухума будет реализовано»,— рассказал господин Кириенко (цитата по ТАСС).

По его словам, время в пути из Абхазии в Сириус займет чуть более трех часов, стоимость проезда — 360 руб. «Очень комфортно, серьезная дополнительная возможность (для передвижения.— "Ъ")»,— уточнил Сергей Кириенко.

7 февраля в аэропорт Сухума впервые за 30 лет прибыл тестовый пассажирский рейс из московского Внуково. Это произошло на следующий день после встречи президента Абхазии Бадры Гунбы с министром транспорта РФ Романом Старовойтом. В ходе переговоров господа Гунба и Старовойт обсудили открытие регулярного авиасообщения Москва—Сухум к началу туристического сезона.