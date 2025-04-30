Пожар на мусорном полигоне в Городецком округе полностью потушен

Пожарные полностью ликвидировали возгорание на городецком мусорном полигоне регоператора «Ситиматик-Нижний Новгород». Об этом сообщили в министерстве экологии Нижегородской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Городецкий полигон твердых бытовых отходов (ТБО) после пожара

Фото: министерство экологии и природных ресурсов Нижегородской области Городецкий полигон твердых бытовых отходов (ТБО) после пожара

Фото: министерство экологии и природных ресурсов Нижегородской области

Специалисты продолжают отсыпать грунтом некоторые участки, чтобы изолировать отходы, которые не подверглись возгоранию.

Как писал «Ъ-Приволжье», полигон загорелся в ночь на 27 апреля. К утру площадь пожара достигла 20 тыс. кв. м. 28 апреля минэкологии сообщило о стабилизации ситуации, спасатели ликвидировали открытое горение.

В сентябре 2024 года на этом же полигоне уже был крупный пожар, его тушили несколько дней. Тогда Росприроднадзор приостанавливал работу объекта для устранения нарушений.

Елена Ковалева