Минэкологии сообщило о стабилизации ситуации с горящей свалкой под Городцом

Ситуация после возгорания на полигоне твердых бытовых отходов (ТБО) в Городецком округе стабилизировалась. Об этом сообщили в министерстве экологии Нижегородской области 28 апреля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: минэкологии Нижегородской области Фото: минэкологии Нижегородской области

К утру открытое горение ликвидировали, там продолжают пересыпку и уплотнение тлеющего полигона, а также проливку склонов для полной ликвидации пожара. На месте работает оперштаб, в который вошли представители минэкологии, администрации округа, МЧС и регоператора «Ситиматик-Нижний Новгород».

По словам министра экологии Владимира Тужилина, привлечены все силы и средства, чтобы не допустить новое возгорание и минимизировать последствия пожара. Передвижная лаборатория ГБУ НО «Экология региона» в постоянном режиме отбирает пробы воздуха. На данный момент превышения предельно допустимых концентраций не зафиксировали.

В министерстве отметили, что график вывоза отходов от населения соблюдается, отходы размещают на перегрузочных станциях.

Как писал «Ъ-Приволжье», полигон загорелся в ночь с 26 на 27 апреля. Площадь пожара утром 27 апреля составляла около 20 тыс. кв. м на двух картах полигона.

В сентябре 2024 года на этом же полигоне уже происходил крупный пожар.

Галина Шамберина