В Городецком округе тушат пожар на мусорном полигоне

Городецкий межмуниципальный полигон регионального оператора «Ситиматик Нижний Новгород» загорелся в ночь с 26 на 27 апреля. Как сообщил глава Городецкого муниципального округа Александр Мудров, площадь пожара утром составляла около 20 тыс. кв. м на двух картах полигона.

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«На месте действуют пожарные службы и техника регионального оператора. Мероприятия по усилению пожарной безопасности, выполненные регоператором в прошлом году, сегодня дают основания говорить, что распространение огня за пределы горящих карт не происходит. Предположительные причины возгорания сейчас даже не хочу указывать во избежание неверных трактовок. В любом случае будет проведено расследование для установления всех обстоятельств инцидента», – отметил глава муниципалитета.

Создан муниципальный штаб для координации тушения пожара. Добавим, что в сентябре прошлого года на этом полигоне уже возникал пожар, который пожарные ликвидировали несколько дней, проливая горящие и тлеющие слои мусора. После прошлогоднего возгорания Росприроднадзор приостанавливал работу объекта для устранения выявленных нарушений.

Иван Сергеев