Эстония готова направить на Украину роту солдат

Эстония может отправить на Украину роту военных в составе сил «коалиции желающих», заявил эстонский премьер-министр Кристен Михал. Он уточнил, что при необходимости власти Эстонии запросят у парламента соответствующий мандат.

По словам премьера, планирование «коалиции желающих» уже «находится на полпути». «Эстония готова предоставить боевое подразделение размером в роту, инструкторов по подготовке и штабных офицеров»,— сказано в пресс-релизе на сайте эстонского правительства.

Господин Михал придерживается мнения, что членство в НАТО — «лучший способ гарантировать безопасность Украины». Если включение страны в состав альянса займет время, то «Украине должны быть гарантированы меры сдерживания и защиты союзными войсками, базирующимися в стране».

Эстонский портал ERR уточняет, что состав роты может варьироваться от 50 до 250 военнослужащих. Обычно размер такого подразделения составляет около 150 бойцов.

27 марта в Париже прошел саммит «коалиции желающих», состоящей примерно из 30 государств, пообещавших поддерживать Украину. Они обсудили в том числе развертывание западных войск на территории страны после установления режима тишины. На прошлой неделе The Times сообщила, что Великобритания, вероятно, откажется от отправки тысяч военнослужащих на Украину из-за «слишком высоких рисков». По данным издания, Евросоюз не сможет отправить даже 25 тыс. миротворцев.

О поддержке Киева странами Запада — в материале «Ъ» «Париж наполнился желающими».