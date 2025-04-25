The Times: Великобритания может отказаться от отправки тысяч солдат на Украину

Великобритания, вероятно, откажется от планов отправки тысяч солдат для защиты Украины из-за «слишком высоких рисков». Об этом сообщает The Times. Как сообщают источники издания, если соглашение о прекращении огня будет нарушено, может возникнуть более масштабный конфликт.

Собеседник The Times заявил, что отправка 30 тыс. солдат на Украину невозможна из-за высоких рисков и недостатка сил. Планы включают защиту Украины с воздуха и моря, укрепление ее армии и отправку инструкторов на запад страны. От защиты ключевых городов и объектов западными войсками, вероятно, откажутся.

Ранее AFP сообщило, что только шесть стран из 30 участников международной «коалиции желающих» оказались готовы направить военный контингент на Украину. В их числе — Великобритания, Франция и прибалтийские страны.

Подробнее о работе коалиции — в материале «Ъ».