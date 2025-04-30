В Свердловской области зафиксирован первый случай укуса змеи в 2024 году

В Екатеринбурге зафиксирован первый в этом году случай укуса ядовитой змеи на территории Свердловской области, сообщил региональный минздрав. Пострадавшему оказали помощь в Центральной городской клинической больнице №24.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Жителя укусила гадюка за палец правой руки во время прогулки в лесопарковой зоне города. Врачи диагностировали отек дыхательных путей, лица и места укуса, что создавало риск анафилактического шока и почечной дисфункции и было опасно для жизни. Медики быстро провели необходимые меры для купирования аллергической реакции и детоксикации. Благодаря оперативной помощи, пациенту удалось избежать серьезных последствий, он уже идет на поправку.

«Напоминаем, что при укусе ядовитой змеи не нужно отсасывать яд, прижигать рану, накладывать жгут и так далее. Необходимо уложить пострадавшего, обездвижить пораженную конечность, наложить на рану чистую салфетку. Дать обильное питье, можно также применить обезболивающий, антигистаминный препараты. Самое главное — как можно быстрее обратиться в ближайший травмпункт или вызвать скорую помощь»,— рассказали в минздраве.

Ранее жителям Свердловской области рекомендовали усилить защиту от клещей. В регионе зафиксировали 2,8 тыс. случаев укусов клещей с начала сезона, что в 1,3 раза ниже прошлогодних показателей, но на 10% выше среднего многолетнего уровня.

Ирина Пичурина