Жителям Свердловской области рекомендовали усилить защиту от клещей

В Свердловской области зафиксировано 2,8 тыс. случаев укусов клещей с начала сезона, что в 1,3 раза ниже прошлогодних показателей, но на 10% выше среднего многолетнего уровня, сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

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Случаи зарегистрированы в 65 муниципальных образованиях. В стационары госпитализированы 3 человека с подозрением на клещевой вирусный энцефалит и 13 человек с подозрением на клещевой боррелиоз.

В лабораториях исследовано 898 особей клещей, возбудители клещевого энцефалита обнаружены в 0,7% проб, лайм-боррелиоза — в 30,9%, моноцитарного эрлихиоза — в 2,1%, гранулоцитарного анаплазмоза — в 1,1%.

Против клещевого вирусного энцефалита с начала года проведено 48,2 тыс. вакцинаций и 99,15 тыс. ревакцинаций. На 28 апреля от клещей обработано 836,2 га.

Напомним, первый случай укуса клеща в этом году был зарегистрирован в Свердловской области в середине марта. От укуса пострадал житель поселка Кадниково Сысертского района. В преддверии весенних каникул на Средний Урал поступило около 100 тыс. доз вакцины от клещевого энцефалита для детей и подростков. С начала сезона от укусов клещей в Свердловской области пострадало более 600 человек с начала сезона.

Полина Щуцкая