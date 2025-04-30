Гендиректор нижегородского «Торпедо» Александр Харламов покидает клуб

Генеральный директор нижегородского хоккейного клуба «Торпедо» Александр Харламов покидает должность. Об этом сообщили в клубе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Причиной ухода господина Харламова «Торпедо» назвал завершение срока контракта. Александр Харламов поблагодарил власти и партнеров клуба, а также болельщиков за поддержку и пожелал команде побед и новых достижений. «Для меня была огромная честь быть частью команды профессионалов, которая работала на благо клуба и всей хоккейной семьи Нижнего Новгорода. Мы прошли через многое — и сумели не просто выжить, а стать сильнее», — подчеркнул господин Харламов.

Как писал «Ъ-Приволжье», после вылета «Торпедо» из регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги команду покинули главный тренер Игорь Ларионов и генеральный менеджер Вадим Аверкин. Александр Харламов тогда назвал ситуацию «неприятной и некрасивой» и заверил, что не собирается «отсиживаться за чьими-то спинами», если правление клуба перестанет нуждаться в его услугах.

Новым генеральным менеджером «Торпедо» в середине апреля назначили Евгения Забугу, прежде работавшего в омском «Авангарде». Нового главного тренера команда пока не нашла.

Владимир Зубарев