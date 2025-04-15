Генеральным менеджером ХК «Торпедо» назначен Евгений Забуга

Новым генеральным менеджером нижегородского хоккейного клуба «Торпедо» назначен Евгений Забуга. Об этом сообщили в клубе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Господин Забуга более десяти лет проработал в омском «Авангарде», при нем команда завоевала Кубок Гагарина и играла в финалах чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Предложение перейти в «Торпедо» он принял в течение одного дня. «Этот клуб всегда вызывал у меня уважение — своим отношением к болельщикам, к зрелищности хоккея и, главное, к развитию молодых игроков. Мне близка такая философия. Я пришёл из организации с большими амбициями, прошёл путь переезда на новую арену, смены региона», — цитирует нового генерального менеджера пресс-служба «Торпедо».

Евгений Забуга пообещал сохранить подход клуба к развитию молодежи и усилить состав. Анонсы перестановок в тренерском штабе он назвал преждевременными. «Скажу лишь, что варианты уже есть, мы работаем со списком кандидатов. Главная цель — сохранить преемственность и двигаться вперёд, усиливая те направления, где это необходимо», — заверил господин Забуга.

Как сообщал «Ъ-Приволжье», после вылета «Торпедо» из чемпионата Континентальной хоккейной лиги клуб покинули главный тренер Игорь Ларионов и генеральный менеджер Вадим Аверкин.

Владимир Зубарев