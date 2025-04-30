Российская армия взяла под контроль поселок Новое в Краматорском районе ДНР

Минобороны сообщило, что подразделения вооруженных сил РФ взяли под контроль населенный пункт Новое. Он находится в Краматорском районе Донецкой народной республики (ДНР).

Российское оборонное ведомство регулярно отчитывается о взятии населенных пунктов в ДНР. По состоянию на конец марта под контролем России было 70% территории республики, говорил президент Владимир Путин. С прошлой недели российские военнослужащие заняли в ДНР еще три населенных пункта: Богдановку, Тарасовку и Сухую Балку.