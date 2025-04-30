Гарвард извинился за антисемитизм

Президент Гарвардского университета Алан Гарбер принес официальные извинения после обнародования результатов внутренних проверок по факту антисемитских и антимусульманских настроений в старейшем в США высшем учебном заведении. По словам господина Гарбера, он сожалеет «о тех моментах, когда мы не соответствовали высоким ожиданиям, которые мы вполне обоснованно ставим перед нашим сообществом».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Brian Snyder / Reuters Фото: Brian Snyder / Reuters

Внутренние проверки проводились созданными по указанию Алана Гарбера рабочими группами, собиравшими данные об обстановке в университете после 7 октября 2023 года и ответа Израиля на нападение боевиков «Хамаса». Собранные данные показали, что многие студенты из числа евреев или мусульман чувствовали страх за себя, боялись признаваться в своем происхождении или взглядах, становились объектами травли или изгоями. По итогам проверок были подготовлены два доклада: один — о борьбе с антисемитскими и антиизраильскими настроениями, другой — о борьбе с антимусульманскими, антиарабскими и антипалестинскими настроениями.

Ранее власти США объявили о начале расследования в отношении возможных нарушений Гарвардским университетом закона о гражданских правах. До этого администрация президента Трампа заморозила гранты Гарварда более чем на $2,2 млрд и аннулировала гранты на $2,7 млрд, в ответ на что руководство университета подало иск в суд.

Алена Миклашевская