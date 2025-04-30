Гарвард извинился за антисемитизм
Президент Гарвардского университета Алан Гарбер принес официальные извинения после обнародования результатов внутренних проверок по факту антисемитских и антимусульманских настроений в старейшем в США высшем учебном заведении. По словам господина Гарбера, он сожалеет «о тех моментах, когда мы не соответствовали высоким ожиданиям, которые мы вполне обоснованно ставим перед нашим сообществом».
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Внутренние проверки проводились созданными по указанию Алана Гарбера рабочими группами, собиравшими данные об обстановке в университете после 7 октября 2023 года и ответа Израиля на нападение боевиков «Хамаса». Собранные данные показали, что многие студенты из числа евреев или мусульман чувствовали страх за себя, боялись признаваться в своем происхождении или взглядах, становились объектами травли или изгоями. По итогам проверок были подготовлены два доклада: один — о борьбе с антисемитскими и антиизраильскими настроениями, другой — о борьбе с антимусульманскими, антиарабскими и антипалестинскими настроениями.
Ранее власти США объявили о начале расследования в отношении возможных нарушений Гарвардским университетом закона о гражданских правах. До этого администрация президента Трампа заморозила гранты Гарварда более чем на $2,2 млрд и аннулировала гранты на $2,7 млрд, в ответ на что руководство университета подало иск в суд.