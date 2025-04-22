Гарвардский университет подал в суд на администрацию Трампа, пытаясь противостоять ее угрозам урезать миллиарды долларов из финансирования исследований вуза. Об этом сообщает The New York Times.

В иске, поданном в федеральный суд Массачусетса, правительство обвиняется в развязывании широкомасштабной атаки в качестве «рычага для получения контроля над принятием академических решений в Гарварде». В иске также упоминаются другие крупные университеты, столкнувшиеся с резким сокращением финансирования.

В качестве ответчиков по иску указаны министр здравоохранения Роберт Ф. Кеннеди-младший, министр образования Линда М. Макмэхон, и.о. администратора Управления общих служб Стивен Эхикян, генеральный прокурор Памела Дж. Бонди и несколько других должностных лиц.

Президент Гарварда Алан Гарбер обвинил правительство в попытке установить «беспрецедентный и ненадлежащий контроль» над университетом. Господин Гарбер сказал, что последствия действий правительства будут «серьезными и долгосрочными».

14 апреля руководство университета отклонило требование властей пресечь пропалестинские протесты в вузе и свернуть программы инклюзивности. В ответ целевая группа Министерства образования США по борьбе с антисемитизмом обвинила Гарвард в «иждивенческом мышлении». Власти США уже заморозили более $2,2 млрд грантов Гарварда и $60 млн по контрактам, а также аннулировали еще два гранта на $2,7 млн.

О реакции зарубежных СМИ на конфликт господина Трампа с Гарвардом — в обзоре «Ъ».