Власти США проверят, не нарушил ли Гарвард закон о гражданских правах

Власти США заявили, что расследуют, не нарушили ли Гарвардский университет и научный журнал Harvard Law Review закон. Об этом сообщило Reuters. Как уточняет агентство, о расследовании стало известно через несколько часов после того, как федеральный судья согласился ускорить рассмотрение иска Гарвардского университета против администрации президента США Дональда Трампа.

Ранее руководство Гарварда направило иск в суд, пытаясь противостоять угрозам властей урезать миллиарды долларов на финансирование исследований вуза. В заявлении Министерства образования США, говорится, что редакторы Harvard Law Review могли быть причастны к «дискриминации по признаку расы» в нарушение закона о гражданских правах.

14 апреля руководство вуза отклонило требование администрации США пресечь пропалестинские протесты в вузе и свернуть программы инклюзивности. В ответ целевая группа Министерства образования США по борьбе с антисемитизмом обвинила Гарвард в «иждивенческом мышлении». Власти США уже заморозили более $2,2 млрд грантов Гарварда и $60 млн по контрактам, а также аннулировали еще два гранта на $2,7 млн.

О реакции зарубежных СМИ на конфликт господина Трампа с Гарвардом — в обзоре «Ъ».