Два человека погибли и восемь ранены при обстрелах Белгородской области за сутки

За минувшие сутки вооруженные силы Украины ударили по девяти муниципалитетам Белгородской области с помощью как минимум 219 боеприпасов и 108 БПЛА. В результате погибли два человека, еще восемь пострадали. Повреждения получили не менее девяти жилых помещений и 15 транспортных средств. Это следует из ежедневной сводки губернатора Вячеслава Гладкова.

В Белгородском районе поселки Малиновка и Октябрьский, села Драгунское, Журавлевка, Никольское, Отрадное, Репное и Черемошное атаковали с помощью 11 дронов. В Октябрьском повреждены ряд частных домов и один многоквартирный, три надворные постройки и соцобъект, в Отрадном — рейсовый автобус.

В Борисовском районе поселок Борисовка, села Богун-Городок, Грузское, Новоалександровка и хутор Климовое попали под удар 12 БПЛА. На участке автодороги Новоалександровка — Становое пострадала мирная жительница. Она госпитализирована, ее состояние оценивается как тяжелое. Транспортное средство, которым управляла пациентка, повреждено. В поселке Борисовка разрушения получили два частных домовладения, в селе Богун-Городок — здание сельхозпредприятия, в селе Грузское — соцобъект, на хуторе Климовое — частный дом.

В Валуйском округе по городу Валуйки, селам Борки, Двулучное, Долгое, Карабаново, Соболевка и Шелаево ударили с помощью десяти боеприпасов и 24 беспилотников. Из-за атак дронов в селе Соболевка сгорели две легковушки и «Газель». Также горела сухая трава, ее потушили силами добровольной пожарной дружины.

В Вейделевском районе село Зенино атаковал один БПЛА. Пострадавших и разрушений нет.

В Волоконовском районе на хуторе Плотвянка из-за удара беспилотника пострадало частное домовладение. Сегодня ночью в селе Тишанка сбросили взрывные устройства с дрона — повреждены частный дом и надворная постройка.

В Грайворонском округе поселки Горьковский и Чапаевский, села Косилово, Почаево и Смородино обстреляли пятью артснарядами и атаковали десятью БПЛА. На участке автодороги Грайворон — Илек-Пеньковка в результате удара дрона по движущемуся автомобилю погибли два мирных жителя, еще трое были ранены. Пострадавшие находятся в горбольнице №2 Белгорода, их состояние оценивается как средней степени тяжести. Машина повреждена. В селе Почаево из-за атак беспилотников на территории сельхозпредприятия повреждены легковой автомобиль и одно из помещений. В селе Смородино горела сухая трава — пожар потушили.

В Краснояружском районе по поселкам Задорожный, Красная Яруга и Прилесье, селам Вязовое, Графовка, Отрадовка, Поповка и Репяховка ударили с помощью 188 боеприпасов и 27 БПЛА. На участке автодороги Красная Яруга — Отрадовка в результате атаки беспилотника по припаркованному автомобилю пострадали два мирных жителя. Они находятся в областной клинической больнице в состоянии средней степени тяжести. На месте атаки повреждены две машины.

Над Ракитянским районом подавили один беспилотник. Обошлось без последствий.

В Шебекинском округе город Шебекино, села Белянка, Вознесеновка, Муром, Новая Таволжанка, Ржевка, Терезовка, хутора Марьино и Панков обстреляли с помощью 16 боеприпасов и атаковали 20 дронами. В селе Новая Таволжанка в результате удара беспилотника по автомобилю были ранены двое мирных жителей. Они находятся в горбольнице №2 в облцентре. Транспортное средство сгорело. В Шебекине на территории предприятия поврежден склад, в селах Ржевка и Муром — по одному частному дому. В селе Новая Таволжанка в результате атак БПЛА осколками посечены три автомобиля и частично разрушена надворная постройка, в селе Вознесеновка повреждены частный дом и две легковушки.

Сутками ранее ВСУ ударили по восьми муниципалитетам Белгородской области с помощью как минимум 17 боеприпасов и 84 беспилотников. В результате пострадали четыре человека. Установлен ряд разрушений.

О том, что происходит в макрорегионе после ввода войск России на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова