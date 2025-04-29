Пять белгородцев пострадали в результате атак БПЛА

В результате атак ВСУ по Белгородской области пострадали пять человек в трех автомобилях. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

В результате атаки беспилотника на автомобиль в селе Новая Таволжанка Шебекинского округа пострадали два мирных жителя. Один из них получил минно-взрывную травму и осколочные ранения головы и руки, второй — баротравму. Пострадавшие были доставлены в городскую больницу №2 Белгорода. Автомобиль сгорел.

В Борисовском районе дрон атаковал машину на трассе Новоалександровка — Становое. Мирная жительница получила множественные осколочные ранения и была доставлена в областную клиническую больницу. У автомобиля разбито лобовое стекло и посечен кузов.

На трассе Красная Яруга — Отрадовка БПЛА ударил по припаркованной машине. Двое мирных жителей получили осколочные ранения ног. Бригады скорой помощи доставляют их в областную клиническую больницу. Транспортное средство повреждено.

Анна Швечикова