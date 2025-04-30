В аэропорту Магнитогорска назначен новый генеральный директор

Сменился генеральный директор аэропорта Магнитогорска. Должность занял Сергей Меньщиков. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.

Сергей Меньщиков работает в ООО «Новапорт Холдинг» (управляет аэропортом Магнитогорска) с 2018 года. Ранее он занимал руководящие должности в аэропорту «Рощино» в Тюмени.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», с марта магнитогорский аэропорт возглавляла Ася Никитина. С 2013 по 2025 год гендиректором был Евгений Кирсанов. В январе этого года его приговорили к двум годам лишения свободы в колонии общего режима, признав виновным в присвоении средств аэропорта (ч. 3,4 ст. 160 УК РФ). Суд установил, что с 2017-го по 2019 год он незаконно выписывал себе премии, а его жена летала бизнес-классом за счет авиапредприятия. Общая сумма ущерба составила больше 2 млн руб. Подсудимый признал вину частично.

По данным «СПАРК-Интерфакс», АО «Международный аэропорт Магнитогорск» было основано в 2017 году после реорганизации ФГУП «Магнитогорское авиапредприятие». Организация зарегистрирована в Магнитогорске, хотя фактически аэропорт расположен на территории Абзелиловского района Башкирии.