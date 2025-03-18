В аэропорту Магнитогорска назначили гендиректора взамен осужденного за растрату

Гендиректором аэропорта Магнитогорска (Челябинская область) стала Ася Никитина. Информация опубликована в ЕГРЮЛ 17 марта. Она заняла место Евгения Кирсанова, которого в январе осудили за присвоение средств предприятия (ч. 3, 4 ст. 160 УК РФ) и приговорили к двум годам лишения свободы в колонии общего режима.

Евгений Кирсанов руководил АО «Международным аэропортом Магнитогорск» с 2013 года. Суд установил, что с 2017-го по 2019 год он незаконно выписывал себе премии, а его жена летала бизнес-классом за счет авиапредприятия. Общая сумма ущерба составила больше 2 млн руб. Подсудимый признал вину частично

По данным «СПАРК-Интерфакс», АО «Международный аэропорт Магнитогорск» было основано в 2017 году после реорганизации ФГУП «Магнитогорское авиапредприятие». Организация зарегистрирована в Магнитогорске, хотя фактически аэропорт расположен на территории Абзелиловского района Башкирии. В 2021 году Росимущество продало 100% акций авиапредприятия с торгов за 999,89 млн руб. компании «Ретранс», близкой к холдингу «Аэропорты регионов».

С 2022 года проводится реконструкция аэродромного комплекса. На эти цели из федерального бюджета выделили почти 6 млрд руб.