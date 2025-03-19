«Стройсервис» не смог отправить на пересмотр дело о взыскании с воронежской ГЧ 813 млн

«Стройсервис» повторно обратился в арбитражный суд Воронежской области для пересмотра решения суда от 19 марта 2024 года по иску к акционерному обществу «Галерея Чижова» (ГЧ, близко депутату Госдумы от региона Сергею Чижову). Это следует из картотеки арбитражных дел. Сумма взыскания — 813 млн рублей.

Совладелец «Стройсервиса» Павел Какалия написал заявление, требуя взыскать средства с АО «Галерея Чижова», сославшись на новое постановление Пленума Верховного суда РФ от 17 декабря 2024 года № 40. Однако арбитражный суд отклонил, сославшись на тот факт, что документы поданы с нарушениями и не отражают «вновь открывшиеся обстоятельства».

Ранее стало известно, что Верховный суд РФ отклонил жалобу другого соучредителя банкротящегося ООО «Стройсервис» Александра Муштаева на решения нижестоящих инстанций о невзыскании 812,7 млн руб. с воронежского АО «Галерея Чижова».

«Стройсервис» был признан банкротом летом 2021 года и управлял отелем Ramada Plaza и «Арт-отелем». Осенью того же года долю компании в ТРЦ выкупила «Галерея Чижова» за 2 млрд руб., а отели перешли Домостроительному комбинату (ДСК), основанному Сергеем Лукиным, сенатором от региона.

Анна Швечикова